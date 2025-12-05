Nella serata del 5 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso il giorno precedente dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Nuoro nei confronti di una donna di 38 anni, disoccupata e già nota alle Forze dell’Ordine.

La 38enne, rintracciata nella sua abitazione, dovrà scontare una pena definitiva di quattro anni e quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi negli anni passati. Informata del provvedimento, è stata accompagnata in caserma per le formalità di rito e successivamente condotta presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione rientra nella costante attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti giudiziari condotta quotidianamente dai Carabinieri.