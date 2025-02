Il calendario delle iniziative culturali previste alla MEM – Mediateca del Mediterraneo, situata in via Mameli 164 a Cagliari, per la settimana dal 3 al 9 febbraio 2025 è stato annunciato.

Ecco i dettagli:

Lunedì 3, dalle 16:00 alle 18:30, si terrà l'inaugurazione della mostra "Dalla Svezia alla Sardegna A/R Connected by Art" presso lo Spazio Eventi al primo piano.

Martedì 4, dalle 16:00 alle 19:00, ci sarà una tavola rotonda dal titolo "Gli spazi per il lavoro e la cura al tempo dello smart working" nello Spazio Eventi al secondo piano; inoltre, dalle 16:30 alle 18:30, si terrà il Gruppo di lettura "Il Segnalibro" nella Saletta n. 1 al primo piano e dalle 17:00 alle 19:00 il Gruppo di lettura "Libri...amo" nello Spazio Eventi al primo piano.

Venerdì 7 febbraio, dalle 17:00 alle 19:00, è prevista la presentazione del progetto e del volume sulle "Portinerie di comunità" nello Spazio Eventi al primo piano.

Inoltre, sarà possibile visitare l'esposizione delle opere "Dalla Svezia alla Sardegna A/R Connected by Art" fino all'8 febbraio 2025 presso lo Spazio Mostre al primo piano.