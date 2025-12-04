Prosegue al Teatro Massimo di Cagliari il cartellone della grande Musica D’Autore di Sardegna Concerti che -dopo i concerti di Elio, Finardi e Ron- porta in scena venerdì 5 dicembre un’artista raffinata e sensibile come Alice, che -in un viaggio sfaccettato attraverso le canzoni più significative della sua carriera- permetterà di immergersi nella sua continua ricerca di contenuti esistenziali, spirituali e culturali.

Lo spettacolo è previsto per le ore 21 e i biglietti sono disponibili su Boxol e Ticketone.

Oltre ai brani tratti dalla sua vasta produzione, Alice rende omaggio ai grandi maestri della canzone d'autore italiana. Con una sensibilità unica, si fa interprete di opere indimenticabili firmate da Franco Battiato, Fabrizio De André, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Juri Camisasca e Paolo Di Martino.

Non si tratta di semplici cover, ma di vere e proprie reinterpretazioni volte a coglierne e a condividerne l'essenza più profonda dei testi e della musica. Lo spettacolo, intitolato "Master Songs", organizzato da L’Associazione culturale Il Jazzino, si arricchisce di un elemento onirico e suggestivo: l'inclusione di poesie di PierPaolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Maria Grazia Di Gleria musicate rispettivamente da Mino Di Martino, Alice e Marco Liverani.

“Poesia per tutte le tasche” scriveva Georges Brassens riferendosi alla profondità delle canzoni d’autore. Canzoni come linguaggio, genere e musica letterario che, anche in Italia, hanno segnato intere generazioni. Con questo spirito, il cartellone in scena al Teatro Massimo di Cagliari accende i riflettori sulle voci di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana diventando per una notte evento ed esperienza condivisa.