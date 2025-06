Viale Colombo cambia volto: partiranno lunedì 16 giugno i lavori di asfaltatura di una delle arterie principali di Quartu. La strada, crocevia tra gli ingressi da Cagliari e collegamento fondamentale con il Poetto, ma anche snodo per il commercio locale, sarà interessata da un intervento radicale reso necessario dai gravi segni di ammaloramento e dall’elevato traffico quotidiano.

Conclusi i lavori Enel per l’adeguamento delle infrastrutture elettriche, l’amministrazione guidata dal sindaco Graziano Milia ha calendarizzato l’opera, “adottando le soluzioni più opportune per intralciare meno possibile il traffico”. Il cantiere sarà attivo solo di notte, dalle 22 alle 6, mentre di giorno la strada resterà aperta. Previsti divieti di sosta con rimozione dalle 19.

I lavori si concluderanno, salvo imprevisti, la mattina di mercoledì 2 luglio. L’intervento sarà suddiviso in tre tratti: dal 16 al 21 giugno tra la rotatoria di via Marconi e piazza Santa Maria; dal 19 al 27 giugno da piazza Santa Maria fino all’incrocio con via San Benedetto e via Salieri; infine, dal 26 giugno al 2 luglio, il tratto fino alla rotatoria del Lungomare del Golfo, fronte Ex Bussola. Per ogni tratto, i primi tre giorni saranno dedicati alla fresatura, seguiti dalla posa del nuovo asfalto. Contestualmente, partirà la tracciatura della segnaletica orizzontale.