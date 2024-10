Pronte all’uso le nuove giostre a misura dei diversamente abili installate presso il parcheggio adiacente l’Auchan Santa Gilla a Cagliari: Holiday On Ice Park della famiglia Duville è attrezzata per accogliere coloro che vogliano vivere una giornata di divertimento puro a misura di tutti, per le famiglie, per gli anziani, giovani e per i più piccoli e per i diversamente abili.

Recentemente oggetto di nuovi giochi e attrazioni a carattere europeo è stato arricchito con elementi dedicati ai bambini di diversa abilità per favorirne l’integrazione sociale e far fruire loro il grande mondo del parco divertimento.

“Tutti hanno bisogno di sognare e di giocare”.

Anche Cagliari dal 6 dicembre 2019 ha giostre e attrazioni inclusive, poste in un luogo tra i più frequentati. E’ un risultato importante per me – dice la responsabile Carmen Duville – che ho fortemente voluto affrontare la questione della vivibilità in un paese di tutti i cittadini e dove non devono più esistere le barriere architettoniche. Per fare ciò ho coinvolto la Polisportiva Olimpia Onlus per una giornata dedicata alla disabilità denominata “Non solo assistenza”.

Così Holiday On Ice Park, nella giornata di sabato 21 dicembre 2019, dalle ore 10.30 alle 12.30, favorirà l’inclusione tra famiglie e ragazzi normodotati e diversamente abili. I giochi che abbiamo scelto sono semplici ma essenziali a promuovere nei ragazzi con difficoltà l’aumento della libertà, l’espressione della loro personalità e capacità, a prescindere dai limiti fisici, contribuendo a far emergere la loro percezione del giocare insieme pubblicamente, senza barriere di alcun genere”.

“Questo di oggi è un risultato straordinario, frutto di un impegno costante e della sensibilità di chi si è speso perché si realizzasse. Garantire uno spazio di divertimento e di inclusione sociale, tutto dedicato ai disabili – dice la Responsabile delle Gallerie Auchan della Sardegna Nadia Mombelli – era un gesto doveroso ed assolutamente necessario per queste persone. Ringraziamo quindi gli artefici di questo evento che hanno voluto fortemente questa giornata come l'assessore Alessandro Sorgia e Gian Battista Marotto responsabile alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari per l’impegno profuso e per aver sempre sostenuto questa iniziativa. Bisogna proseguire su questa strada”.