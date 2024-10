"Gli ultimi 15 mesi sono stati davvero difficili per tantissime attività produttive. E anche oggi che finalmente le nubi più cupe sembrano allontanarsi all'orizzonte, c'è ancora bisogno di sostegni concreti per ripartire. Per questo abbiamo deciso di investire 6 milioni di euro per la riduzione della Tari a tutte le attività di almeno il 10%".

Lo fa sapere il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che aggiunge: "Alcune categorie come esercizi pubblici, negozi, ambulanti, alberghi, botteghe artigiane, cinema e teatri avranno tagli fino al 55%. Per altre attività che hanno sofferto maggiormente, come le agenzie di viaggio e le discoteche, sarà totalmente abbuonata".

"Mentre - conclude il primo cittadino - c'è chi ancora parla di tasse in aumento, noi aiutiamo le imprese cittadine a ripartire con fatti concreti, compresa la riduzione delle tasse".