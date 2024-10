Un noto pregiudicato cagliaritano, William Portoghese, 35enne, è stato gambizzato stamani intorno alle 4 al mercato ittico all'ingrosso di Cagliari, in viale La Playa nelle vicinanze del porto, mentre percorreva la strada su uno scooter insieme alla ragazza.

Diversi i colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto in corsa all'indirizzo dei due, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale 'Marino', non in pericolo di vita. Sul posto la squadra mobile della polizia, coordinata dal dirigente Leo Testa, che sta effettuando perquisizioni in città e hinterland.

Alcuni giorni fa Portoghese era stato protagonista di un episodio molto movimentato, terminato con il suo arresto alle 3,20 del mattino, dopo un inseguimento che aveva coinvolto carabinieri e polizia.