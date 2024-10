In Sardegna

A Cagliari sono molte le case in vendita, mentre a Nuoro è quasi record al contrario: pochissime le abitazioni sul mercato. Secondo il quotidiano Il Sole 24 ore Cagliari è nella top ten fra le città (è decima) i cui immobili non trovano compratore. Su un campione di mille case, il 21,9% è in vendita. Per il capoluogo si tratta soprattutto di usato: 6.300 alloggi in cerca di nuovo padrone. Mentre il nuovo si ferma a quota 2.500. C'è di mezzo sempre la crisi.