Ha accusato il proprio avvocato di aver lavorato male e di non averlo difeso adeguatamente. Minacciandolo, ha provato a farsi dare 25mila euro. È accaduto a Cagliari: gli agenti della squadra mobile hanno arrestato in flagrante un 39enne, già noto alle forze dell'ordine, per estorsione.

La vicenda è avvenuta la scorsa settimana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, il 39enne avrebbe più volte minacciato l'avvocato, nominato più volte come suo difensore, accusandolo di non essersi opposto recentemente a un decreto ingiuntivo.

Per questa ragione ha preteso dal legale 25mila euro come risarcimento per il presunto danno subito. L'avvocato, preoccupato per le continue minacce, si è rivolto alla polizia. Gli agenti della squadra mobile hanno teso una trappola al 39enne: appena si è presentato nello studio legale e ha intascato il denaro, sono saltati fuori e lo hanno arrestato. Il 39enne si trova adesso in cella a Uta.