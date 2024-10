Ac75 di Luna Rossa è stata varata questa mattina a Cagliari, con la benedizione del vescovo Giuseppe Baturi, la presenza della madrina che è stata come al solito Miuccia Prada accompagnata dal patron Patrizio Bertelli, poi la fatidica frase: “Io ti battezzo Luna Rossa”.

È scattato alle 13:23 il via alla nuova avventura della barca che cercherà di portare in Italia la Coppa America. Con la bottiglia di spumante che si è schiantata sulla scocca argentata della nuova barca dai colori argento, grigio e rosso con due ali gialle che la faranno ‘volare’ sull'acqua. Uno scafo molto affusolato per affrontare meglio le onde.

Todde: "Luna Rossa presenza importante per il territorio sardo"

Anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde al varo di Luna Rossa. "Luna Rossa una presenza importante. Questa è anche l'occasione - ha detto - per impostare una nuova stagione di programmazione per un impatto può avere riflessi positivi per tutto il territorio sardo. Noi vogliamo porci non in modo tattico, sfruttando lo spot di un grande evento, ma lavorare e programmare questa presenza per far sì che ci possano essere in futuro non soltanto grandi eventi di questo genere, ma che si crei un contesto strutturale per lo sport e per il turismo di quest'Isola".

Passeggiata su Siccu ancora chiusa

La passeggiata sul mare che dall'ingresso del quartier generale della barca della Coppa America porta sino a Su Siccu non era ancora pronta e le critiche non si sono fatte attendere. "Un'occasione persa" - protesta qualcuno - mentre si attendeva l'apertura dei cancelli per il battesimo dell'Ac75 - per far vedere una delle attrazioni turistiche di Cagliari: tutto sbarrato.

La notifica preliminare del via al cantiere è del 24 novembre 2023. Durata: 133 giorni. Impossibile coordinare i tempi dei lavori con quelli dell'inaugurazione. E a chi arriva in piazza Marinai d'Italia non è rimasto che sbirciare dal recinto.

Committente dei lavori è l'Autorità portuale di Cagliari. L'importo per la manutenzione e la messa in sicurezza è di oltre 1,1 milioni di euro. "La passeggiata doveva aprire - ha spiegato il presidente dell'Authority Massimo Deiana - il 30 aprile. Ma è vero che ci saranno dei ritardi per complicazioni in corso d'opera: speriamo di poter riaprire a metà maggio".