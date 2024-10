Nella serata di ieri i gli agenti della polizia di Cagliari, nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Michael Andrea Cordeddu, 22enne cagliaritano.

Già da diversi giorni gli investigatori avevano acclarato che nel comune di Monserrato, nella zona di via Messico, un giovane spacciava quotidianamente sostanze stupefacenti. Il sospettato, alla vista dei poliziotti, si sarebbe dato alla fuga a bordo di uno scooter, tentando di investirli.

Secondo quanto riportato dalle autorità, nel corso dell'inseguimento, dopo aver tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 11 grammi di marijuana, il giovane ha abbandonato il mezzo, scappando di corsa nelle campagne circostanti, dove è stato raggiunto ed immobilizzato dagli agenti.

Dalla perquisizione presso il suo domicilio di Monserrato sarebbero stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 18 grammi circa di marijuana, e la somma di 365 euro in banconote di vario taglio. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima.