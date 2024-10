"Filippo Raciti vive in noi...". E’ la frase stampata sulle magliette di quattro agenti del Reparto mobile di Cagliari che questa mattina hanno presenziato alla Festa della Polizia.

Una frase in risposta a quella vista sulla maglia di Genny "a carogna" durante la finale di Coppa Italia. Gli agenti erano presenti nel momento in cui è stata apposta una corona di fiori davanti al monumento ai caduti della Polizia di stato e poi hanno partecipato alla cerimonia per il 162/o anniversario della fondazione.

"Saluto i parenti delle vittime del dovere", ha detto il questore Filippo Dispenza.