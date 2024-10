Dopo un malore che lo aveva costretto al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, non era rientrato nella propria dimora, un camper parcheggiato in un'area balneare della città di Cagliari, dove adempiva agli arresti domiciliari che gli erano stati imposti dalla magistratura cagliaritana, per prendersi qualche ora di libertà abusiva.

Nel pomeriggio di ieri, 12 gennaio, a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno quindi arrestato in via Pier Capponi un cinquantenne di Quartu Sant'Elena e ricondotto, dopo l'udienza, nel camper.

Il Gip del Tribunale di Cagliari, un a volta convalidato l'arresto, ha valutato nuovamente la misura cautelare da applicare all'interessato revocandogli la possibilità e il beneficio di restare fuori dall'ambiente carcerario.

Pervenuta la nuova misura agli uomini dell'Arma, questi si sono immediatamente recati presso il camper sul quale vigilavano e hanno prelevato il cinquantenne che, col suo borsone di effetti personali, è stato condotto presso la Casa circondariale di Uta.