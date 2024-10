L’incidente è accaduto questa mattina in Via delle More, nel quartiere di Barracca Manna.

Per cause ancora da accertare un escavatore in manovra ha slittato sull'asfalto e si è ribaltato sul un lato, sfondando la recinzione perimetrale di un'abitazione e coinvolgendo anche un'auto in sosta.

Fortunatamente l'operaio è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con il supporto di un'Autogrù per la messa in sicurezza del mezzo.

I pompieri hanno provveduto alla rimozione di parti pericolanti della recinzione e alla messa in sicurezza della vettura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari e una squadra per effettuare la bonifica della sede stradale a causa dello sversamento di olio e carburante.