Una donna di 48 anni è morta oggi a Cagliari nel tentativo di salvare alcuni gattini. E' salita sul tetto della sua casa con una scala, ma ha perso l'equilibrio ed è morta nella caduta. E' stato il marito a dare l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma ormai per la donna non c'era più niente da fare.

Aveva 66 anni, e non 48 come si era appreso in un primo momento, la donna morta oggi cadendo da una scala nel suo giardino nel tentativo di salvare alcuni gattini. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata a Pirri, nell'hinterland di Cagliari.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto intorno alle 13.30. Il marito della donna, accortosi di quanto accaduto, ha subito chiamato il 113: assieme agli agenti della squadra volante sono intervenuti i medici del 118.