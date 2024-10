La città di Cagliari conferma il trend nazionale positivo relativo all'apertura dei musei e dei parchi archeologici per Ferragosto.

Stando ai dati forniti dal Mic, sono stati in tutto 150mila gli ingressi nei musei nazionali il 15 di agosto e 500mila i visitatori durante tutto il ponte.

La decisone di tenere aperti i musei civici, i beni culturali e l'Exma ha fatto staccare nel capoluogo sardo 1.127 biglietti, sia per i turisti in visita in città che per gli stessi cagliaritani.

L'apertura straordinaria riguardava Galleria comunale, Palazzo di città e museo Cardu, per i quali sono stati contati 572 biglietti.

Per quanto riguarda i beni culturali, sono stati aperti al pubblico l'Anfiteatro, la cripta di Santa Restituta, la passeggiata coperta del Bastione e la Grotta della Vipera, che hanno registrato in tutto 526 presenze.

"Tra i Musei Civici il più visitato è stato il Palazzo di città dove da qualche settimana è allestita la retrospettiva sulla fotografa Inge Morath, mentre tra i beni culturali è ancora una volta l'Anfiteatro romano il sito che maggiormente suscita l'interesse del pubblico", hanno fatto sapere dal Municipio.