Innaffiava le sue rose rampicanti, ma si è sporta troppo dal balcone del suo appartamento al primo piano del palazzo fra via Gramsci e via Puggioni, nel centro abitato di Sorso, ed è precipitata al suolo. Purtroppo per salvare la vita della donna, Antonietta Pulino, di 71 anni, di Sorso, non c'è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta da circa tre metri.

Quando sono intervenuti i soccorsi del 118 la pensionata, vittima dell'incidente domestico, era ancora viva, ma è deceduta durante il trasporto in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.