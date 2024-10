Un 44enne di Monserrato è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal terrazzo del suo appartamento, al quarto piano in un condominio di via Marconi.

Fortunatamente la caduta è stata attutita dai rami di un albero che si trova nel parcheggio del condominio. Ciò non ha però impedito il violento urto col suolo.

L’incidente è avvenuto alle 4,15 della scorsa notte. Secondo quanto ricostruito, il malcapitato era uscito in balcone per fumare una sigaretta. A quel punto, per motivi non chiari, forse ha avvertito un capogiro perdendo l'equilibrio e precipitando.

Un'ambulanza del 118 l'ha trasportato d'urgenza al Brotzu di Cagliari.