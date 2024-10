Mancano ormai pochi giorni alla 23^ Rassegna regionale del folklore e alla 16^ edizione del Carnevale estivo delle maschere tradizionali, che si svolgeranno domenica 14 luglio a Busachi.

Il “paese dell’amore” è pronto per ospitare il tanto atteso evento “Busachi e i suoi colori”, organizzato dall’Associazione turistica Pro loco Cuvventu con il sostegno della Regione Sardegna, dell’Assessorato al Turismo e del Comune di Busachi.

La tanto attesa manifestazione prevede la sfilata dei gruppi folk e quella delle maschere tradizionali, inserite in un succulento programma, quest’anno arricchito da tante novità.

A parlarne ai microfoni di Sardegna Live la presidente della Pro loco, Serafina Mandra: “Il nostro obiettivo è far conoscere il nostro territorio, con le sue numerose ricchezze architettoniche, monumentali e di costumi – spiega -. Non mancheranno le mostre che metteranno in evidenza i tesori di cui andiamo orgogliosi, in particolar modo l’arte del ricamo. Io stessa, davanti ad alcuni lavori sono rimasta estasiata”.

"Inoltre – prosegue Serafina - cerchiamo di valorizzare il territorio per quanto riguarda il lago, considerato che quest’anno ci sarà una novità, ovvero delle escursioni in canoa su prenotazione, in collaborazione con un’associazione che vanta 20 anni di esperienza”.

“Un’ulteriore novità è la collaborazione tra la Pro loco di Busachi e quelle zonali, con lo scopo di creare sinergia tra i vari paesi, tra le varie usanze e le molteplici potenzialità che ci accomunano, in modo da tenere vive le tradizioni e di tramandarle alle nuove generazioni e ai visitatori”, conclude la presidente della Pro loco.

Un evento assolutamente da non perdere, in una cornice da sogno, tra numerosi siti archeologici, dalle domus de janas ai nuraghi, il pittoresco borgo antico, noto per le graziose case in trachite rosa, il lino e le specialità culinarie.