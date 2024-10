Moltissimi visitatori, sia del luogo che turisti, una partecipazione assidua che aumentava con il passare delle ore e tanto interesse per le tradizioni che Busachi custodisce con un amore immenso.

“Busachi e si suoi colori”, manifestazione di tre giorni che si è svolta il 16, 17 e 18 settembre nell’affascinante e pittoresco borgo del Barigadu, noto per le suggestive case in trachite rosa, il lino e le squisite specialità culinarie, è stata un vero successo.

A raccontarlo, con una grande emozione che traspare negli occhi e nella voce, è Serafina Mandra, presidentessa dall’Associazione turistica Pro loco Cuvventu, promotrice del grande evento nel paese dell’amore.

"Un vero successo sia per quanto riguarda la partecipazione, che aumentava con il passare delle ore e dei giorni, sia per la vendita dei prodotti tipici, senza contare la grande boccata di ossigeno che hanno avuto i punti ristoro e tutte le attività che, con tanto coraggio e fiducia, visto il periodo storico che stiamo attraversando, si sono messe in gioco” afferma la presidentessa ai microfoni di Sardegna Live.

Busachi ha ospitato la 21^ rassegna regionale e nazionale del folklore, con l’attesissima sfilata dei gruppi folk, tra cui il Gruppo Folk “Bella Mia” e “Sos Mamudinos” di Busachi; la sfilata delle maschere tradizionali, come “Su Maschinganna e sa Maiaja” di Busachi; il canto sardo con la partecipazione di “Consonu Santu Juanne” di Thiesi, i Tenores “Sa Madalena” di Silanus, e i cantatori a chitarra Emanuele Bazzoni e Torangelo Salis; e la gara di improvvisazione poetica con Bruno Agus e Giuseppe Porcu, accompagnati dal tenore di Ula Tirso.

I visitatori hanno potuto visitare la 14esima mostra del mercato agroalimentare e artigianale e la prima del coltello sardo, oltre che degustare i piatti tipici della tradizione busachese, come Su Succu e Sos Angellottoso, e divertirsi con i balli in piazza con Roberto Fadda e Luca Oppo. Le serate saranno presentate da Ottavio Nieddu e da Francesco Spanu.

Per il prossimo anno bolle già qualcosa in pentola? “Non stiamo ancora organizzando la manifestazione per l’anno prossimo, ma presto faremo il punto della situazione. Molto dipenderà dai contributi che ci verranno dati” dice Serafina Mandra.

“Voglio ringraziare con tutto il cuore chi ci ha aiutato e si è messo in gioco per questo grande evento: tutti i soci della Pro loco, le associazioni che hanno partecipato e tutto il personale di ogni ordine e grado che si è attivato per la riuscita della manifestazione. Un grande saluto a tutta la redazione di Sardegna Live” conclude la presidentessa.