La comunità di Burgos è in lutto per la morte di Valentino Pais, "s'urtimu carrulante de sa Costera". Figura nota in tutto il Goceano, aveva 97 anni. Nel corso di una vita di lavoro nei campi aveva sviluppato una particolare abilità nel gestire i buoi aggiogati. Fino ai 90 anni si recava nei suoi terreni ogni giorno in groppa a un somarello.

Suonatore di organetto, portava lo strumento sempre con sé nella bisaccia dell'asino.

Ogni occasione conviviale e ogni festa diventavano per lui momento di espressione e condivisione delle sue doti musicali. Figlio d'arte, il padre, mastru Zizzu, fu uno dei primi organettisti del Goceano.

Valentino Pais lascia un'importante eredità culturale, fra cui il ballo detto "su passu e mastru Zizzu" che ancora oggi viene suonato in occasione delle feste a Burgos.