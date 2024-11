Moby e Tirrenia hanno deciso di prolungare per altri due mesi il buono sconto sul viaggio successivo, la grande offerta su tutti i collegamenti, in qualsiasi periodo dell’anno e quindi valida anche in altissima stagione.

Tutti i clienti che acquistano con le due Compagnie un viaggio in Sardegna, Corsica, Elba, Sicilia e Tremiti fino al prossimo 31 maggio, per partenze fino al prossimo 31 dicembre, riceveranno un buono sconto pari al 25% dell'importo pagato (al netto di tasse e diritti) su un nuovo biglietto per qualunque destinazione Moby o Tirrenia.

Il buono, che ha validità a partire dal terzo giorno successivo alla data di prenotazione, è cumulabile con tutte le offerte speciali delle due Compagnie (ad esclusione della tariffa flat riservata da Tirrenia ai residenti). Per avere maggiori dettagli sul buono sconto e conoscere tutte le promozioni in vigore www.moby.it e www.tirrenia.it .

Sulle navi Moby e Tirrenia c’è sempre qualcosa da fare grazie a tutti i servizi offerti a bordo: ristoranti à la carte o self-service, pizzerie, le aree bambini più grandi del Mediterraneo, la zona shopping, le eleganti cabine, le sale giochi, i cinema, le piscine con zona solarium. Un ambiente piacevole e cordiale per assicurare ai clienti il massimo comfort durante il viaggio.