Intervento di soccorso ad una persona in difficoltà poco a largo del porto di Ottiolu. La squadra del presidio dei Vigili del Fuoco “Spiagge Sicure”, dislocato presso Porto Ottiolu, nel Comune di Budoni, nella tarda mattinata di oggi ha provveduto al salvataggio di un uomo di 57 anni residente nella provincia di Milano, che si trovava in acqua e in difficoltà con la sua piccola imbarcazione a vela.

I soccorritori, dopo la segnalazione pervenuta da parte della moglie del malcapitato, sono intervenuti con un mezzo nautico ed una moto d’acqua, provvedendo al salvataggio dell’uomo e al recupero dell’imbarcazione. Dopo le operazioni di salvataggio l’uomo è stato acompagnato al porto accertando le sue buone condizioni fisiche.