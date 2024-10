I Carabinieri della Stazione di Sinnai, a conclusione di una tempestiva e complessa attività di indagine, in data odierna hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, per danneggiamento seguito da incendio, un 25enne del posto, con precedenti di polizia.

I militari operanti, grazie anche ai riscontri degli impianti di videosorveglianza ubicati nel centro abitato, hanno raccolto nei confronti del predetto inequivocabili elementi di reato quale materiale esecutore dei danneggiamenti seguiti da incendio di 4 autovetture: due Fiat Punto, una Fiat Panda e una Peugeot 106, avvenuti a Sinnai, intorno alle ore 3 circa del 25 aprile 2018 nelle vie delle Ginestre e Repubblica.