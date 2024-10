Brigitte Bardot madrina dei cavallini della Giara. L'appello lanciato dalla Fondazione della celebre attrice francese alla Regione Sardegna arriva dopo le notizie secondo cui i puledrini si starebbero lentamente estinguendo.

"Questi cavallini, ultimi cavalli selvaggi d’Europa, rappresentano un patrimonio naturale di valore inestimabile e bisogna assolutamente proteggerli – scrive l’attrice francese al Presidente Francesco Pigliaru – Benché sia vietato far pascolare gli animali domestici nella Giara, questi cavalli si ritrovano in competizione con vacche o maiali e muoiono letteralmente di fame a fine estate, perché non c’è più nulla da mangiare sulle loro terre ancestrali. È necessario che il budget di 300 mila euro già stanziato – ha proseguito la Bardot – sia utilizzato in azioni concrete ed è necessario che il territorio sia protetto da un parco naturale. Grazie al suo impegno le generazioni future potranno conoscere questi animali che fanno parte della loro e dell’identità della Sardegna".