E’ boom di richieste a Parigi alla 'prima' delle launeddas nel tempio della cultura per "La Musique, la Culture, Les Traditions d'une ile dans la Mèditerranée: La Sardaigne", in programma giovedì nella sede dell'Unesco. Successo annunciato per il concerto con le stelle mondiali della musica classica organizzato dall'Associazione Sardegna in Musica e dall'Accademia Internazionale della Musica di Cagliari (diventata un anno fa partner dell'Unesco), per la direzione artistica del concertista Cristian Marcia.

Quest'anno l'evento apre con le esecuzioni dello strumento identitario della Sardegna, le launeddas appunto, davanti a una platea di altissimo livello: oltre 1.650 le conferme in una sala di 1.340 posti.

"A Parigi, città ricca di eventi e di scelta culturale, può essere difficile portare 1.300 persone per il nostro concerto - spiega Marcia, chitarrista sardo e docente al Conservatorio Chopin di Parigi - La Salle 1 dell'Unesco conta 1.340 poltrone ma abbiamo superato le 1.650 conferme di spettatori.

E' un risultato che ci rende felici perché, per il settimo anno e con poche risorse, stiamo facendo una manifestazione di valore internazionale che ci permette di rappresentare positivamente non solo l'Isola ma tutta l'Italia in un frangente in cui l'immagine del Belpaese è quella degli scandali dell'Expo".

Tra le stelle della musica, la pianista di fama mondiale Marcela Roggeri, il trombettista Romain Leleu, il pianista Jean-Marc Luisada, la violinista Marie-Stephanie Degand, l'oboista Jean Louis Capezzali e i Quatuor Hermes (vincitori del concorso Young Concertist of New York e pupilli di un pianista quale Alfred Brendel), che si esibiscono con Marcia.

L'iniziativa parigina è la prima tappa del percorso di valorizzazione delle launeddas avviato da Marcia e dal fratello Gianluca (presidente dell'associazione Sardegna in Musica) con l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna per proiettare lo strumento identitario dell'Isola nei circuiti musicali internazionali. L'evento sarà occasione anche di promozione enogastronomica dell'Isola: a fine concerto nel ristorante del settimo piano dell'Unesco con vista sulla torre Eiffel si tiene il viaggio nei sapori sardi "Voyage dans les saveurs de la Sardaigne".

La manifestazione, supportata dalla Regione Autonoma della Sardegna (sarà presente l'assessore al Turismo Barbara Argiolas), conta sul contributo della Rappresentanza italiana all'Unesco, dell'Ambasciata italiana, dell'Istituto di Cultura Italiana e del Consolato Generale d'Italia che hanno promosso l'evento.