Gli appassionati di auto e moto d’epoca hanno trovato una brutta sorpresa sotto l’albero lo scorso Natale.

Con l’approvazione della “Legge di stabilità 2015” del 23 dicembre 2014 il Governo Renzi ha tolto l’esenzione dal bollo per le auto e le moto storiche con meno di trenta anni. In parole povere le vetture con un’età compresa tra 20 e 29 anni, che fino allo scorso 23 dicembre erano esentate, dovranno tornare a pagare il bollo per intero come i veicoli più recenti.

Continueranno a non essere sottoposti al pagamento (o dovranno versare una cifra forfettaria di 25,82 euro in caso di mezzo circolante) solo i proprietari di automobili con almeno 30 anni di vita.

Il provvedimento rischia di mettere in crisi i numerosi appassionati e collezionisti isolani nonché l’indotto creato dagli appassionati.

I Consiglieri regionali di Forza Italia Pietro Pittalis, Oscar Cherchi e Antonello Peru chiedono che sia la Regione ad intervenire: “presenteremo un emendamento in finanziaria per scongiurare i rischi derivanti dal provvedimento adottato dal Governo nazionale. Gli appassionati di veicoli d’epoca danno vita ad un importante indotto: quello relativo ai pezzi di ricambio dei mezzi e quello inerente alle rievocazioni storiche che si tengono in tutta l’Isola in primavera e estate. Indotto che può essere messo a rischio da una pressione fiscale sconsiderata. Per questo stiamo disponendo un emendamento che sgravi i titolari di veicoli storici dal pagamento del bollo”.