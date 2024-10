Oltre 100 flaconi di medicinali illegali ad uso veterinario sono stati sequestrati dai carabinieri in un'azienda agricola di Bonorva di proprietà di un 60enne di Mores, ma gestita da un 35enne romeno.

Il blitz dei militari è avvenuto alcuni giorni fa in collaborazione col personale dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, nell'ambito di una attività alla ricerca di armi.

Durante il controllo all'interno dell'azienda agricola, però, il 35enne è stato trovato in possesso di 109 flaconi di medicinali importati illegalmente e senza autorizzazione ministeriale per la somministrazione in Italia, del valore complessivo di 10mila euro.

Nell'azienda sono intervenuti così i veterinari dell'Asl, e nei confronti del titolare sono scattate una serie di sanzioni amministrative e, in relazione ai farmaci, il blocco della movimentazione del bestiame "al fine di accertare l'eventuale presenza di sostanze nocive e/o illegali somministrate". Il romeno è stato denunciato.