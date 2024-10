Tragedia nel cagliaritano: una neonata di due mesi è morta domenica al Policlinico di Monserrato, dove era stata ricoverata sabato mattina in seguito a una crisi respiratoria. La piccola sarebbe morta per una polmonite.

Sino a pochi giorni prima stava bene. Secondo quanto si è appreso, la famiglia vive in precarie condizioni economiche e sarebbe seguita dagli assistenti sociali, che in questi primi mesi di vita della neonata avrebbero fornito anche il latte per nutrirla. Sul fronte delle indagini, nessun fascicolo risulta per ora aperto in Procura a Cagliari.