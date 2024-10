Tessuti e ricami, gioielli e colori, maschere e abiti della tradizione faranno bella mostra di sé a Isili, sabato 23 luglio, al cospetto del monumentale Nuraghe Is Paras dove andrà in scena l'atteso evento "Bestiris e Prendas".

La serata di spettacolo e folklore, trasmessa in diretta da Sardegna Live a partire dalle 21.30 con la presentazione di Giuliano Marongiu, vedrà oltre 70 paesi della Sardegna raccontarsi attraverso i costumi, le danze e la passione di chi custodisce il vasto patrimonio delle tradizioni popolari.

"La manifestazione nasce nel 1999 e dopo una interruzione di alcuni anni è stata riproposta l'anno scorso ottenendo un importante riscontro nonostante fossimo in pandemia - spiega Mario Corongiu, direttore artistico della serata -. Un successo che ha convinto l'amministrazione comunale di Isili a confermare l'appuntamento anche per quest'anno in collaborazione con la nostra associazione, Gitaneris. L'evento si terrà nello splendido scenario offerto dal Nuraghe Is Paras, unico nel suo genere".

"Si tratterà di compiere un vero e proprio viaggio attraverso l'Isola - spiega Corongiu -. Un percorso diviso in blocchi: il primo vedrà protagonisti i figuranti provenienti dal Nuorese (Barbagie, Mandrolisai, Ogliastra), poi toccherà a Gallura e Sassarese, Oristanese e l'intero Campidano. Infine sarà la volta del Sarcidano, il nostro territorio, con la stessa Isili al centro della scena a concludere la sfilata. Ogni blocco, ricco di cromatismi e suggestioni, sarà ulteriormente impreziosito dalle danze tipiche di ognuno dei territori. Ciliegina sulla torta l'esibizione dei Mamutzones di Samugheo".