Una vera e propria ondata di affetto quella che ha travolto Benito Urgu dopo l’annuncio del suo addio alle scene.

Tantissime persone si sono letteralmente fiondate a prenotare il biglietto per lo spettacolo del prossimo 5 aprile all’Auditorium di Cagliari, “Benito Urgu #Forever”, show in cui il cantautore, comico, cabarettista, imitatore e attore oristanese ripercorrerà i momenti salienti del suo successo durato quasi 70 anni.

I ticket sul Box Office sono andati sold out in pochissime ore e Benito ha accolto la notizia con enorme felicità, tanto che, per accogliere tutti i suoi affezionatissimi fan, ha deciso di programmare un secondo spettacolo alle ore 21 per giovedì 4 aprile e per il quale sono state immediatamente aperte le prenotazioni al Box Office Sardegna.

Entrambi gli spettacolo sono organizzati dalle agenzie “Produzioni Artistiche Vadilonga” e “R&G Music”.

L’annuncio dell’addio alle scene da parte dell’artista è stato dato mercoledì 28 febbraio. “Faccio questo addio a malincuore perché mentre dentro si è sempre bambini, la carrozzeria è ormai vecchia e purtroppo non si può cambiare”, è stata una delle sue commoventi frasi di Benito Urgu ai microfoni di Sardegna Live.