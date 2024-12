Dal 20 al 22 novembre si è svolta a Torino la XX assemblea congressuale per l'elezione del Consiglio Nazionale Anci, che ha visto eletto come nuovo presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Fra le nomine quella di Maurizio Cadau, sindaco di Belvì, entrato a far parte del Consiglio nazionale.

Cadau si è detto soddisfatto del risultato riportato nell'isola e commenta la sua elezione: "Porterò la voce e le istanze delle zone interne e montane del nostro territorio. Voglio ringraziare per questo nuovo ruolo, impegnativo ma molto prestigioso, Fratelli d'Italia, partito di cui faccio parte, e in particolare Francesco Mura, coordinatore regionale, nonché Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila e responsabile del dipartimento delle autonomie locali".

Il sindaco del capoluogo della Barbagia di Belvi, impegnato da sempre anche a livello regionale nell'esecutivo Anci su vari fronti, secondo alcune fonti potrebbe essere nominato quale vice presidente di una commissione della stessa Anci, avendo la Sardegna una sola vice presidenza, ricoperta ad oggi dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Ad essere eletti in Sardegna, insieme a lui, sono stati ben 35 amministratori locali, alcuni dei quali entrati di diritto in qualità di sindaci delle città capoluogo di provincia, altri scelti dai propri partiti.

Il giovane sindaco ha ribadito il massimo impegno anche a livello nazionale facendo gioco di squadra con gli stessi consiglieri regionali eletti, per portare i temi della Sanità, dell'istruzione, dei trasporti e della viabilità, che bisognerà affrontare per evitare lo spopolamento delle aree più disagiate.

"Una ricetta importante sarà lo sgravio fiscale per chi investe in zone svantaggiate come le nostre, senza dimenticare chi già ogni giorno vive e sopravvive, creando imprenditoria nelle aree interne. Sarà importante inoltre far valere anche il principio di insularità, per bloccare le continue vessazioni che colpiscono la nostra isola", conclude.