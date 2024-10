"Non possiamo entrare nel merito del provvedimento di polizia, di cui nonconosciamo le motivazioni e che sarà oggetto di valutazione con gli strumenti di legge. Ma il fatto rilevante è l'occasione che un fatto di una simile gravità offre per una severa valutazione politica ed amministrativa", dicono i consiglieri comunali di Forza Italia di Alghero commentando il provvedimento del questore di Sassari che ha disposto, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura del "Coktail Bar Maracaibo" e del "Kelu Lounge Bar" di via Lido per 15 giorni.

“Di certo – si legge nella nota stampa - c'è che ad Alghero, sopratutto in tema di esercizi pubblici, regna un clima di assoluto disordine amministrativo mai vissuto prima, che sta destabilizzando il settore, ormai privo di punti di riferimento certi e di Istituzioni pubbliche capaci di aiutare, sostenere e guidare gli esercenti nella loro attività. Un clima brutto, da tutti contro tutti, che in qualche maniera lasciava presagire fatti come questo.

Parte lesa sono, di certo, cittadini e turisti ai quali viene sottratta la possibilità di godere di una Città che sappia offrire dei servizi legati al sano intrattenimento e svago. Con tutto ciò che ne consegue in termini di danni economici e di immagine, gravissimi e difficilmente recuperabili.

Le responsabilità, purtroppo, per quel che ci riguarda sono chiare ed evidenti – dicono i consiglieri di Forza Italia -.

Solo di ieri la notizia delle dimissioni del Dirigente comunale competente sul demanio (i cd suoli pubblici) che non fa altro che certificare la nostra convinzione.

Qualcuno oggi, so bene, farà come Ponzio Pilato, utilizzando la facile, ma banale, argomentazione che il comune è formalmente estraneo alla vicenda...ma ciò in nessun modo solleverà l'Amministrazione in carica, dalle palesi e macroscopiche responsabilità della pessima gestione generale della Città che, per contro, sono chiare a tutti.

Una Città allo sbando, alla deriva sociale, economica e amministrativa.

Ma questa volta, non basterà il solito comunicato stampa per convincere che va tutto bene.

La gente piano piano si sta svegliando.

Sempre più amareggiati e preoccupati.

Per il Gruppo Consiliare di Forza Italia"