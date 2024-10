“Lingua e Cultura, tradizioni e crescita socio-economica, montagna e centro abitato, locale e glocale, cultura e sviluppo sono binomi inscindibili e imprenscindibili che contribuiscono alla crescita civile della comunità desulese e della Barbagia e di cui il premio si fa da diversi anni portavoce”.

Con queste parole, l’Amministrazione comunale di Desulo guidata dal Sindaco Gigi Littarru ha bandito la ventisettesima edizione del premio letterario della montagna “Montanaru”.

Tre le sezioni previste: poesia in lingua sarda, prosa in lingua sarda, sonetto in lingua sarda nella variante desulese (riservata ai poeti estemporanei di Desulo o di origine desulese).

La partecipazione è gratuita. Gli elaborati, presentati in 10 copie dattiloscritte, dovranno essere firmati con uno psedunomimo. Gli stessi dovranno essere inseriti all’interno di un plico che dovrà contenere una busta, sigillata nei lembi di chiusura, in cui dovranno essere indicati il nome dell’autore, l’indirizzo di residenza e di posta eletrronica, numero di telefono e pseudonimo. Inoltre, in un cartoncino interposto alle due buste dovrà essere indicata la sezione.

Le poesie non dovranno superare i 40 versi mentre gli scritti in prosa le 10 pagine (30 righe da 50 battute). Per questi ultimi è obbligatoria la traduzione in italiano. gradita la spiegazione di parole o frasi particolari. I poeti avranno l’opportunità di partecipare a più sezioni ma presentando un solo elaborato.

Come specificato nel bando, «i vincitori di qualunque sezione della precedente edizione del 2017 potranno conseguire al massimo una segnalazione di merito, anche se nel 2018 partecipano in una sezione differente». Le poesie saranno giudicate da una commissione composta da giornalisti, studiosi e intellettuali sardi.

I primi tre classificati delle sezioni A e B si porteranno a casa, rispettivamente, 1000, 500 e 300 euro. Il vincitore della C, invece, riceverà la somma di 500 euro, il secondo 350 e il terzo 150. Le opere dovranno pervenire all’indirizzo SEGRETERIA DEL PREMIO LETTERARIO DELLA MONTAGNA “MONTANARU” c/o biblioteca comunale-casella postale numero 89-Via La Marmora-08032 Desulo (NU) entro il 31 agosto. La premiazione si terrà l’1 novembre.