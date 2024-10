“Un minuto di silenzio per tutte le vittime, un minuto di silenzio per onorare gli operatori socio-sanitari, un minuto di silenzio per darci reciproco sostegno, un minuto di silenzio per guardare al futuro con speranza”.

Questo il pensiero scritto dal Sindaco di Desulo, Gigi Littarru, dopo che le bandiere del suo comune sono state messe a mezz’asta.