Un bambino di dieci anni, in sella a una bicicletta, è stato travolto da un furgone questo pomeriggio a Uta, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu, ma non è in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Lo scontro tra il furgone Iveco e la bici con in sella il bambino è avvenuto all'altezza di via Pergolesi. Il minorenne è stato sbalzato dalla bici, battendo la testa contro il parabrezza del furgone.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri ed un'ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni anche se i medici, vista la dinamica dell'incidente e il fatto che il ragazzino ha battuto la testa, lo hanno fatto entrare al Brotzu con codice rosso e ora resta sotto osservazione.