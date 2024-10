Ha rischiato di annegare, mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Cala Sinzias, una bambina di 6 anni che stava trascorrendo la giornata di Ferragosto al mare con la famiglia.

Soccorsa dal 118 e trasportata in elicottero al Brotzu, la bambina ora non è in pericolo di vita ma si sono vissuti momenti di paura sulla spiaggia vicina a Villasimius ieri pomeriggio.

E' stato il padre ad accorgersi che la figlia era in difficoltà in mare e l'ha subito soccorsa. Le sue condizioni sembravano gravi in un primo momento, poi la bambina è stata rianimata durante il trasporto in ospedale.