Da Alghero a Villacidro. Dopo la testimonianza alla nostra Redazione di una signora della Riviera del Corallo, è un giovane a raccontarci quanto visto ieri sera sui cieli della Sardegna.

“Ho appena letto l’articolo sull’ufo avvistato da una donna ad Alghero. Anche io ieri, intorno alle 21:30 circa, ho avvistato la stessa identica cosa”.

“Pensavo di aver immaginato il tutto – ci racconta il ragazzo -. Ho provato una stranissima sensazione. In quel preciso istante ho pensato a un ufo, poi ho tolto lo sguardo per capire se fosse magri un riflesso della luce del palo che avevo davanti. Invece, per un altro paio di secondi quella cosa strana era li, poi il nulla. Non c’era più nulla…caso o coincidenza?”.

Nel suo racconto il giovane ci confida di non averne fatto parola con nessuno, “ripeto credevo di aver immaginato tutto. Leggendo il vostro articolo sono rimasto basito dal fatto”.

LA PRIMA TESTIMONIANZA: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/38576/ufo-avvistato-ad-alghero