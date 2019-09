UFO avvistato ad Alghero

È accaduto ieri sera intorno alle 21:30

Di: Redazione Sardegna Live

Clamoroso avvistamento di un ufo ieri sera ad Alghero. A riferirlo alla nostra redazione è una donna che intorno alle 21:30 dice di aver visto un disco luminoso sorvolare la sua abitazione nella periferia della città. “L’oggetto volante era a bassa quota, non molto alto sopra i tetti, procedeva lentamente e aveva le dimensioni più o meno della luna. L’ho visto per un po’, una ventina di secondi. L’oggetto era luminoso, ma non un rosso fuoco, poi è scomparso.

Nei giorni scorsi la Marina americana ha spiegato che gli oggetti volanti misteriosi senza ali, immortalati in una serie di filmati, che si muovono veloci sullo schermo sono "autentici" e non sono spiegabili. La stessa Marina li classifica come "Fenomeni aerei non identificati".

Il portavoce della Us Navy Joe Gradisher, ha spiegato che i presunti Ufo sono stati ripresi in aria con sensori a raggi infrarossi nel 2015 e studiati e diffusi dalla Stars Academy of Arts & Sciences. In un altro filmato, ripreso nel 2004, un altro oggetto oblungo e senza ali attraversa lo schermo e sparisce troppo velocemente per poter essere poi reinquadrato.

Il portavoce ha spiegato alla Cnn che la trasparenza della Us Navy sugli avvistamenti di Ufo ha lo scopo di incoraggiare soprattutto le reclute a riprendere i 'fenomeni aerei non identificati' quando vengono avvistati in prossimità di aeroporti, minacciando l'incolumità dei piloti.

LA SECONDA TESTIMONIANZA DA VILLACIDRO: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/38587/avvistati-ufo-nuova-testimonianza-da-villacidro