" Con oggi sono trascorsi quattro lunghi anni da quel 9 dicembre 2019, quando Vittorio Maullu , guardia penitenziaria in pensione, è uscito dalla casa di sua madre che era andato a trovare ad Asuni , ed è scomparso senza lasciare traccia di sé ". L'avv. Gianfranco Piscitelli , Presidente di Penelope Sardegna e anche legale della famiglia di Maullu, che segue il caso dal primo momento, ricorda la vicenda dell'ex agente, che oggi avrebbe 62 anni, sparito dopo aver ricevuto una chiamata .

" Quattro anni senza poter dare alcuna risposta a moglie, figli, nipoti, amici. Purtroppo la scomparsa di Vittorio è avvenuta nel periodo del Covid e le ricerche a mio avviso sono state meno accurate e anche la denuncia è venuta fatta in ritardo. Quando passa tanto tempo - commenta Piscitelli - il ritrovamento avviene di solito per puro caso, ad opera di cacciatori o cercatori di funghi e resta sempre il dubbio ".

" Per le famiglie che subiscono l'allontanamento, senza avere notizie, per molti anni, è una situazione assolutamente devastante - spiega l'avvocato - e incide pesantemente sulla loro vita. Spesso però la spiegazione qualcuno la conosce, per qualcuno il mistero della scomparsa non è mistero ma omertà, ecco perché facciamo sempre appello alla coscienza delle persone e continuiamo a dire: chi sa parli, anche in forma anonima ma parli ".