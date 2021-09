Vittorio Maullu, scomparso da quasi 2 anni: nuovo appello nel giorno del suo compleanno

L'avvocato Piscitelli: “Nessuno lo ha più cercato. Non può essere messo nel dimenticatoio”

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi è il compleanno di Vittorio Maullu, ex Agente di Polizia Penitenziaria, scomparso senza lasciare tracce il 9 dicembre 2019 da Asuni, dopo aver ricevuto una telefonata. Avrebbe compiuto 60 anni e festeggiato con i suoi cari.

Che fine ha fatto Vittorio? Perché nessuno lo cerca e nessuno dà risposte? Lo chiedono i familiari all'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, nonché presidente di Penelope Sardegna, che segue il caso dal primo momento. "La scomparsa di Vittorio – spiega il legale - è uno dei vari casi senza risposte qui in Sardegna. Le ricerche furono sospese quasi subito per le avverse condizioni metereologiche ma poi, interessando il Commissario di Governo per gli scomparsi a Roma, riuscimmo a farle riaprire il 16 gennaio 2020, ma si limitarono a ricerche nella vicina diga di Pranu Antoni. Da allora nessuno lo ha più cercato, nonostante ci siano vari elementi ed indizi che lasciano pensare a un giallo e non certo a una scomparsa volontaria”.

“Il caso Maullu – continua Piscitelli - ha avuto la sfortuna di essere ‘coperto’ dal Covid 19 e dai problemi connessi, ma questo non è giusto. Vittorio Maullu è un essere umano, per di più un fedele servitore dello Stato, non può essere messo nel dimenticatoio. Gli scomparsi vanno cercati sempre, sino a risposte certe e ancora più se ci sono sospetti di reati. Noi non ci arrendiamo perché chi dimentica cancella”.