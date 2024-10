Sono stati individuati dalla Squadra Mobile di Nuoro gli autori dello scippo compiuto lo scorso 8 giugno ai danni di una donna di 78 anni in via Sulis.

Si tratta di due ragazzi minorenni M.L. di 17 anni e C.R. di 16 anni, entrambi di Galtellì, che frequentano due istituti tecnici cittadini.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due, che quel giorno avevano “marinato” la scuola, avevano strappato con violenza la borsa all’anziana, facendola cadere rovinosamente a terra, per impossessarsi della borsa. I giovani erano poi fuggivi con 80 euro, soldi spesi in parte in alcuni bar.

La donna a causa della caduta, aveva riportato la frattura della “branca ischio pubica sinistra” , ed era stata ricoverata presso l’Ospedale San Francesco.

Gli investigatori sono riusciti a risalire agli autori della rapina grazie ai fotogrammi di alcune telecamere situate nelle vicinanze che avevano ripreso tutta la scena. Inoltre, gli agenti sono stati anche aiutati dai genitori dei due studenti che hanno riconosciuto i loro figli nelle scene ritratte dalle telecamere e gli hanno convinti a confessare quanto fatto.

I due studenti sono stati denunciati per rapina.