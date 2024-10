Nella notte, intorno a mezzanotte, si è verificato un incidente stradale alle porte di Olbia, precisamente in via Vittorio Veneto.

Un giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata più volte lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118 e i carabinieri.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale per accertamenti.