I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 10:30, per un incendio che ha avvolto un’auto sulla 131 all’ingresso di Olbia. L’auto avrebbe preso fuoco mentre era in marcia e il conducente è riuscito ad abbandonarla sul fianco della carreggiata. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco ma l’auto ha subito notevoli danni. Sul posto anche Polizia di Olbia e Carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti.