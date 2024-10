Durante il corso della notte appena trascorsa, all’ 01:40 circa, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura a Olbia, precisamente in via Gennargentu.

Il tempestivo intervento della squadra, ha evitato che potessero essere coinvolte le altre auto parcheggiate vicine e, quindi, limitare i danni.

Le cause sono in fase di accertamento, sul posto Carabinieri e Polizia di Stato.