Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte su se stessa. L’incidente questa mattina alle ore 8,30 circa, sulla SP 58 Nuoro-Orgosolo all’altezza del km 10.

Una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta immediatamente collaborando con il personale di un unità di base del 118 accorso sul posto per porre sulla barella il conducente, poi trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Le attività della messa in sicurezza del veicolo e la bonifica dello scenario, sono state rese difficoltose da un importante sversamento di carburante, quindi è stato necessario chiudere temporaneamente al transito la strada.



Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi.