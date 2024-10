Questa mattina intorno alle 9:30, un’auto, per cause in corso di accertamento è uscita di strada e si è ribaltata. A bordo della vettura soccorsi dai Vigili del fuoco e poi affidati al personale sanitario del118.

L’incidente è avvenuto lunga la strada provinciale 9 che collega Sestu e Ussana. Tutti e quattro gli occupanti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.