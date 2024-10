Incidente questa mattina sulla statale 554 vicino a Selargius. Un uomo di 77 anni, Franco Lodo, pensionato di Selargius, è stato investito e ucciso. Il fatto è avvenuto davanti a via Torrente poco prima dell'incrocio semaforico di Selargius.

L'anziano stava attraversando la strada, allontanandosi dall'abitato per raggiungere la campagna, probabilmente stava andando a raccogliere dei fichi visto che aveva in mano una canna.

Ha percorso pochi metri, raggiungendo la corsia di sorpasso quando è stato travolto da una vettura e scaraventato sull'asfalto. Il conducente si è fermato per soccorrerlo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e della Polizia stradale.

Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare, il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti e la strada è stata chiusa temporaneamente chiusa per permettere soccorso e rilievi.

All'origine dell'incidente stradale potrebbe esserci la scarsa luminosità.