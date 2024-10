Il trasloco del reparto di Pediatria della clinica Macciotta al Policlinico universitario di Monserrato sarà effettuato questa notte. 38 neonati, attraverso un’operazione delicata di spostamento in ambulanza, saranno trasferiti così dalla clinica di via Porcell ai reparti di Terapia intensiva neonatale e Puericultura del nuovo Blocco Q del Policlinico. L’operazione di trasferimento dei bambini in ambulanza scatterà a mezzanotte. Saranno istituti alcuni divieti alla circolazione stradale.

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nella Via Ospedale, da Via San Giorgio a Via Porcell, Via Anfiteatro da Via Frà Nicola da Gesturi a Via Porcell, Via Porcell, Via Fiume, Via Buoncammino tra la Via Anfiteatro e Piazza D'Armi, dalle 15 del giorno 14.06.2013 alle 20 del 15.06.2013.

Il divieto di transito al traffico veicolare al passaggio delle ambulanze nella Via Ospedale da Via San Giorgio a Via Porcell, Via Anfiteatro da Via Frà Nicola da Gesturi a Via Porcell, Via Porcell, Via Fiume, nella fascia oraria 00-20 del giorno 15.06.2013.

Il divieto di transito temporaneo al traffico veicolare al passaggio delle ambulanze nelle vie: Buoncammino, Piazza D'Armi, Is Mirrionis da Piazza D'Armi a Via Cadello, Via Cadello, Rotatoria di Via Cadello, SS.131 Dir, nella fascia oraria 00-20 del giorno 15.06.2013.

L'istituzione del senso unico di circolazione nella Via Anfiteatro, nel tratto compreso tra la Via Frà Nicola da Gesturi e Via Buoncammino, nello stesso senso.