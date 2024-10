“Atto indegno da condannare fermamente”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha affermato tutto il suo dissenso e la piena solidarietà al Corpo forestale di Sant’Antioco dopo l’attentato incendiario di questa notte contro tre auto del Corpo. “In attesa del completamento delle indagini da parte della magistratura, esprimo anche a nome dell’Assemblea, lo sdegno – ha detto il Presidente Pais – per gesti come questo che vogliono destabilizzare e intimidire. Il Consiglio regionale è vicino a tutti i forestali che ringrazio per la responsabilità e il grande senso del dovere”. “Vicini ai nostri Forestali, alla popolazione e al sindaco di Sant’Antioco, ma servono pene più severe per chi compie questi gesti ignobili” – ha rimarcato l’assessore regionale al Personale, Valeria Satta.

Qui potete leggere il servizio odierno completo del gravissimo episodio: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/119873/piromani-bruciano-i-mezzi-del-corpo-forestale-e-di-vigilanza-ambientale-vergognatevi